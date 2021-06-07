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    Netanyahu'da hatasız teşbih olmaz: İsrail'e ilk Kovid-19 aşılarının gelişini Pearl Harbor baskınına benzetti

    © REUTERS / Amir Cohen
    Ortadoğu
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (842)
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    İsrail nüfusunun yarısından fazlasına iki doz aşı yapmanın coşkusuyla konuşan Netanyahu, "Uçaklar devasa aşı konteynırlarıyla indiğinde, başbakan olarak geçirdiğim tüm o yılların en heyecan verici anlarını yaşadım, çünkü bunun aşağı yukarı Japonların Pearl Harbor'u bombalaması gibi bir şey olduğunu hissettim" dedi.

    İsrail'de iki yıl içinde dördüncü erken seçimin itkisiyle Biontech-Pfizer aşısı çıkar çıkmaz başlattığı toplu aşılama kampanyasını son sürat ilerleterek açık alanların ardından kapalı alanlarda da maske zorunluluğunu kaldırmaya hazırlanan Başbakanı Benyamin Netanyahu, hükümet kurmayı muhaliflerine kaptırmasının ardından aşılama başarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

    Nüfusun yarısından fazlasına iki doz aşı yapmanın, 12-15 yaş arasını aşılama geçmenin ve pandeminin zirvesinde 8699 olan günlük vaka sayısının 6 Haziran itibarıyla 19'a düşmesinin coşkusuyla konuşan Netanyahu, İsrail'e ilk aşı tedarikinin gelmesi ile ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesine neden olan Japonya'nın Pearl Harbor deniz üssünü bombalaması arasında anlaşılması zor bir kıyaslamaya gitti.

    1996-99 arasında ve 2006'dan beri başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu, koronavirüs pandemisiyle baş etmede önemli rol oynayan kurumlarla çalışanların onurlandırıldığı törende, "Uçaklar devasa aşı konteynırlarıyla indiğinde, başbakan olarak geçirdiğim tüm o yılların en heyecan verici anlarını yaşadım" diyerek şöyle devam etti:

    "Çünkü bunun aşağı yukarı Japonların Pearl Harbor'u bombalaması gibi bir şey olduğunu hissettim, artık sonun başlangıcında olduğunu biliyordun." 

    7 Aralık 1941'de Japon İmparatorluk Donanması Hava Kuvvetleri'nin o zamanlar tarafsız olan ABD'nin Pearl Harbor deniz üssüne düzenlediği sürpriz baskında 2403 kişinin ölüp 1178 kişinin yaralanmasının ertesi günü, ABD resmen 2. Dünya Savaşı'na girmişti.

    Bu, İsrail tarihinin hem en uzun süre görev yapan başbakanı hem de görevdeyken yolsuzluktan yargılanan ilk başbakanı konumundaki 71 yaşındaki Netanyahu'nun Pearl Harbor saldırısına olumlu anlam yüklediği ilk sefer değil.

    ABD'nin 2003 Irak işgali öncesi ABD Kongresi'nin 2002'deki Irak oturumuna hitap eden İsrail lideri, "Pearl Harbor, Amerikalıların gözünü açan kilit bir olaydı ve bir kez gözleri açılınca bu büyük özgür ulusta mevcut olan gücü topladılar ve sonuç önceden belliydi" diyerek sözlerini şöyle sürdürmüştü: 

    "Bence aynı şekilde 11 Eylül 2001 saldırıları da Amerikalıların gözlerini büyük çatışmayı ve karşı karşıya olduğumuz büyük acıyı görmeye açtı ve bir kez açılınca, ABD halkının çoğunluğunun baskın iradesi, ezici gücü, bu savaşa karar vermek için kaçınılmaz biçimde hareket ediyor."

    İsrail'deki törende yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden'ın ilave istihbarat raporu hazırlanmasını talep ettiği yeni tip koronavirüsün Çin laboratuvarlarından sızdığı iddiasına da değinen Netanyahu, yeni pandemiler çıkması ihtimaline hazırlıklı olunmasını istedi. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) pandeminin başladığı Çin'in Vuhan kentinde yaptığı araştırmaların ardından martta yayımladığı rapora göre yeni tip koronavirüsün laboratuvarda üretilip sızması büyük ihtimalle mümkün değil. Pekin, virüsün Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarlarından sızdığı iddiasını 'karalama kampanyası, suçu başkasının üstüne atmak' diye niteleyerek reddediyor.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (842)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Kovid-19, Benyamin Netanyahu, Aşı, Japonya, ABD, İsrail, Pearl Harbor
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