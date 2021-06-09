Suriye medyası: Hava savunma sistemleri, Şam üzerinde İsrail saldırılarına karşılık verdi

İsrail'in Suriye topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre, İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, Lübnan hava sahası üzerinden başkent Şam'ı hedef aldı.

#عاجل | مراسل سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية — سانا عاجل (@SanaAjel) June 8, 2021

من تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي pic.twitter.com/3HmLMJXIwK — سانا عاجل (@SanaAjel) June 8, 2021

​Ajans, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiği bilgisini paylaştı.

Yalnızca maddi hasar meydana geldi

Öte yandan Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Lübnan hava sahası üzerinden yerel saatle 23.36'da başlayan saldırılarda hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi düşürdüğü ve yalnızca maddi hasar oluştuğu belirtildi.

مصدر عسكري: في تمام الساعة 36 : 23 من مساء الثلاثاء 8 - 6 - 2021 قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي من فوق الأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض الأهداف في المنطقة الوسطى والجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات. — وزارة الدفاع السورية (@mod_gov_sy) June 8, 2021

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