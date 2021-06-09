Suriye'de zırhlı aracın mayına basması sonucu bir Rus askeri hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Haseke bölgesinde Rusya'ya ait zırhlı aracın mayına basması sonucu bir Rus askerinin hayatını kaybettiğini, 3 askerin daha yaralandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 9 Haziran Çarşamba günü, Suriye'nin Haseke bölgesinde Rus askeri polisinin devriyesi sırasında, zırhlı aracın mayına basması sonucu patlama meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Patlama sonucu bir Rus askeri, aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti. Ayrıca araçta bulunan 3 Rus askeri hastaneye kaldırıldı ve gereken tıbbi yardım sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilen açıklamada, yaşamını yitiren askerin ailesine gereken tüm yardım ve desteğin sağlanacağı belirtildi.