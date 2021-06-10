İsrail, moda sektöründe kürk kullanılmasını yasaklayan ilk ülke oldu

İsrail Çevre Bakanı Gila Gamliel, hayvan kürkünün moda endüstrisinde kullanılmasını yasaklayan yasayı onayladıklarını açıkladı. Böylece İsrail, moda sektörüne kürk satışını yasaklayan ilk ülke oldu.

İsrail'de onaylanan yasa değişikliği kapsamında hayvanların derileri ve kürkleri moda endüstrisindeki markalara satılamayacak. Kürk ve deriler yalnızca bilimsel araştırmalar, eğitim ve dini ritüeller için kullanılabilecek.

Çevre Bakanı Gila Gamliel, yasayı imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, "Kürk endüstrisi dünya çapında yüz milyonlarca hayvanın ölümüne neden oluyor ve tarif edilemez bir zulüm yaşatıyor. Moda endüstrisi için yaban hayvanların derisini ve kürkünü kullanmak ahlaka aykırı ve kesinlikle gereksiz" dedi.

יוצאים לדרך עם מהלך היסטורי - חתמתי על איסור סחר בפרוות למטרות אופנה בישראל, והתקנות יכנסו לתוקפן בדצמבר הקרוב!



תעשיית הפרוות גורמת להרג של מאות מיליוני בעלי חיים בעולם וכרוכה באכזריות וסבל שלא יתוארו. יחד, נהפוך את שוק האופנה הישראלי לסביבתי יותר ונעשה חסד עם בעלי החיים! pic.twitter.com/zMnsQTE7e0 — גילה גמליאל - Gila Gamliel (@GilaGamliel) June 9, 2021

​"Kürk mantolar, acımasız cinayet endüstrisinin üzerini örtemez" diyen Gamliel, "Bu düzenlemeleri imzalamak, İsrail moda pazarını daha çevre dostu ve hayvanlara karşı çok daha nazik hale getirecek" ifadelerini kullandı.

İlk olarak ekim ayında Gamliel tarafından önerilen yasa, aralık ayında yürürlüğe girecek.

Uluslararası hayvan hakları örgütü PETA, İsrail'in kararını 'tarihi bir zafer' olarak niteleyerek 'sayısız tilki, vizon, tavşan ve diğer hayvanların derileri için öldürülmesinin bu sayede önüne geçileceğini' belirtti.

BREAKING: Israel has become the first country in the world to ban the sale of fur!



Will the UK be next? pic.twitter.com/DkC0T1nGI3 — PETA UK (@PETAUK) June 9, 2021

​ABD merkezli hayvan hakları savunucusu STK Humane Society ise yılda yaklaşık yüz milyon hayvanın kürkleri için öldürüldüğünü, milyonlarca hayvan da aynı amaç için vahşi doğada kapana kısılıp katledildiğini açıkladı.

BREAKING NEWS: Israel becomes the first country in the world to ban the sale of fur! 👏🦊



Learn more: https://t.co/8sx0m4R2cI pic.twitter.com/Sdmaky6k75 — Humane Society International (@HSIGlobal) June 9, 2021

​2019'da ABD'nin Kaliforniya eyaletinde moda için kürk satışı yasaklanmış, Hawaii ve Rhode Island eyaletlerinde ise kısıtlayıcı önlemler getirilmişti.

Öte yandan, Gucci, Prada, Chanel, Burberry, Versace ve Armani gibi şirketler de uzun süredir kürksüz moda politikaları uyguluyor.

İsrail moda endüstrisinde hayvan kürkleri en çok samur ve tilki kuyruklarından yapılan şapkalarda kullanılıyor. Yahudilikte ibadet ve dinlenme günü olarak kabul edilen Şabat gününde, erkekler dini ritüel olarak kürk şapkalar takıyor.