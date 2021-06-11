ABD, Yemen'deki Husilere destek verdiğini iddia ettiği şahıs ve şirketlere yeni yaptırımlar getirdi

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ile iş birliği içinde Yemen'deki Husilere milyonlarca dolar finansman sağladıklarını iddia ettiği 7 şahıs ve 4 şirkete yaptırım getirdi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ve Yemen'deki Husilere fon sağlayan kaçakçılık ağının üyelerine yaptırım getirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaptırım listesine alınan 7 kişi arasında bulunan Said Ahmed Muhammed el-Cemal'in İran'da olduğu ve başta petrol olmak üzere birçok alandan elde ettiği on milyonlarca dolar geliri Yemen'deki Husilere aktardığı öne sürüldü.

Açıklamada, bu ağ üzerinden sağlanan fonların Husilerin Yemen'deki sivillere ve kritik altyapılara saldırılarında kullanıldığı, söz konusu fonların devam etmesi durumunda bölgedeki çatışma ve insani krizin sonunun gelmeyeceği iddia edildi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, bir ateşkesi kabul etmeleri ve Yemen'deki çatışmanın çözülmesine yönelik görüşmelerin içinde yer alması için Husilere baskı uygulamayı sürdürecektir. Bugün, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ile iş birliği içinde Husilere destek veren paravan şirketler ve aracılık yapanlardan oluşan bir ağa yaptırımlar getirdik" dedi.

The United States will maintain pressure on Houthis to accept a ceasefire and engage in real talks to resolve the Yemen conflict. Today, we designated a network of front companies and intermediaries that support the Houthis in coordination with IRGC-QF. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 10, 2021

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