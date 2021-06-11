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    İran donanmasının amfibik saldırı gemisi Lavan, Hint Okyanusu'ndaki bir ortak tatbikatta

    İran savaş gemileri ilk kez Atlantik Okyanusu'na çıktı: Batı basınına göre varış noktası Venezüella

    © AFP 2021 / IRANIAN ARMY OFFICE
    Ortadoğu
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    İran ordusu, Sehend muhribi ve Mekran ileri üs gemisinden oluşan 77. Filo'nun ilk kez Atlantik'e çıktığını açıkladı. Batı basını, ABD yönetiminin uyarılarına bakılırsa hedefledikleri varış noktasının Venezüella olduğunu yazdı.

    ABD yaptırımlarından çok çekme kardeşliği içindeki İran ile Venezüella arasındaki yeni dayanışma manzarası, İran'ın bir destroyeri ile destekleyici istihbarat gemisinin Atlantik Okyanusu'na çıkmasına sahne oldu.

    İran savaş gemilerinin Atlantik Okyanusu'nda boy göstermesi, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi müzakerelerinden çıkabilecek sonucun belirleyici olabileceği 18 Haziran İran cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesine denk geldi. Şinhua, RT, Times of Israel, Politico gibi medya kuruluşlarının ilk kez Atlantik'e çıkmalarını başlığa çıkardığı İran savaş gemilerinin okyanusu başarıyla geçip geçemeyecekleri de merak konusu oldu. Batı basını, ABD yönetiminin uyarılarına bakılırsa hedefledikleri varış noktasının Venezüella olduğunu yazdı.

    İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, Sehend muhribi ve Mekran ileri üs gemisinden oluşan 77. Filo'nun Atlantik seferiyle ilgili basına açıklama yaptı.

    İran devlet televizyonunda da yayımlanan açıklamaya göre 10 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde yer alan Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas Limanı'ndan hareket edip Afrika'yı dolanan 77. Filo, 12 bin kilometrelik (6 bin mil) mesafe kat ederek 30 günde Atlas Okyanusu'na ulaştı.

    "77. Filo, İran'nın denizdeki kabiliyetlerini göstermek için ilk kez Atlas Okyanusu'nda" diyen Seyyari, hiçbir ülkenin limanında durmadan Atlas Okyanusu'na ulaşan savaş gemilerinin uluslararası denizcilik yasalarına göre özgür sularda yer aldıklarını belirtti.

    Atlantik'teki mevcudiyetlerinin İran'ın donanmasının uluslararası sularda seyretmek konusundaki vazgeçilemez hakkına inancını yansıttığını vurgulayan İranlı askeri yetkili, "Denizcilik kapasitesini geliştiren donanma olumsuz şartlardaki denizlerde ve Atlantik'in olumsuz hava koşullarında uzun süreli dayanıklılığını kanıtlıyor" diye konuştu.

    Savaş gemilerinin limana yanaşmadan ilerleyeceğini söyleyen Seyyari'nin de dikkat çektiği üzere, 77. Filo, Atlas Okyanusunu geçerse, bu, İran donanmasının en uzun ve en zorlu misyonu olarak tarihe geçecek.

    Ancak nereye gittikleri ve herhangi bir şey taşıyıp taşımadıkları konusunda Tahran'dan açıklama gelmedi.

    Maxar Teknolojileri'nin 28 Nisan'da çektiği uydu görüntülerine göre Mekran ileri üs gemisinde İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin alameti farikası olan hücum botlardan 7 adet bulunuyor. 

    ABD medyası, Amerikalı yetkililere dayanarak, 77. Filo'nun daha önce İran'ın tankerlerle akaryakıt taşıdığı Venezüella'ya gittiği iddiasına yer verdi.

    Politico'ya konuşan Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, İran savaş gemilerinin Venezüella'ya silah taşıdığına inandıklarını, bunu Batı Yarıküre'deki ortaklara yönelik tehdit olarak gördüklerini ve caydırmak için uygun önlemleri alacaklarını söyledi. İran savaş gemilerinin, önceki Başkan Donald Trump dönemine denk gelen bir yıl önce İran ile Venezüella arasında varılan bir silah anlaşmasını yerine getirdikleri görüşünü dile getiren ABD'li yetkili, Venezüella ve Küba yönetimlerine 77. Filo'yu kabul etmemeleri ve geri göndermeleri uyarısında bulunduklarını aktardı.

    Geçen yaz Nicolas Maduro yönetiminin İran'dan uzun menzilliler dahil füze almayı değerlendirdiği iddiası patlak vermişti.

    Trump'ın ağır yaptırımları altında petrol rafinerisi sistemi çöken ve en temel ihtiyaç maddelerinde bile kıtlık yaşayan Venezüella'ya geçen yıl İran tankerleri Washington'ın tehditlerine rağmen benzin ulaştırmıştı.

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