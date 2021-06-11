Rusya: İran nükleer anlaşma görüşmelerinde yeni tur başlıyor

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili görüşmelerde bu hafta yeni turun gerçekleşeceğini belirtti.

Rus diplomat Ulyanov, “Yeni tur bu hafta başlıyor. Ama mutlaka Cuma günü başlayacak diye bir kaide yok” diye açıkladı.

Beklentilerle ilgili farklı değerlendirmelerin olduğunu dile getiren Rus diplomat, İran ve ABD’den gelen ölçülü açıklamaların dikkat çektiğini belirterek, “Bu, görüşmeye katılan taraflar için temel öneme sahip bazı konulardan kaynaklanıyor” ifadesini kullandı.

Daimi Temsilci, tarafların görüşme sürecini başarıyla sonuçlandırmaya odaklı olduğunu kaydetti.

Daha önce Ulyanov, Rusya, Çin ve İran’ın İran nükleer anlaşmasıyla ilgili Viyana görüşmelerindeki heyetler arasında üçlü görüşmenin gerçekleştiğini bildirmişti.