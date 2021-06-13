Hamas'tan Ilhan Omar'a tepki: Bizi İsrail'le eşitlemesi kabul edilemez

"İnsanlığa karşı işlenen suçların kurbanları için aynı derecede hesap verebilirlik ve adalet sahibi olmamız gerekiyor. ABD, Hamas, İsrail, Afganistan ve Taliban tarafından işlenmiş akıl almaz suçlara tanıklık ettik" diyen Demokrat Parti'nin ilerlemeci kanattan vekili, ABD ve İsrail'de eleştirilmesinin ardından, Hamas'ın da tepkisini çekti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun sık sık hedef aldığı Demokrat Parti'nin ilerlemeci kanadının göçmen kökenli milletvekillerinden Ilhan Omar, "İnsanlığa karşı işlenen suçların kurbanları için aynı derecede hesap verebilirlik ve adalet sahibi olmamız gerekiyor. ABD, Hamas, İsrail, Afganistan ve Taliban tarafından işlenmiş akıl almaz suçlara tanıklık ettik" sözleriyle ABD ve İsrail'de eleştiri konusu olmasının ardından, diğer tarafın da tepkisini çekti.

We must have the same level of accountability and justice for all victims of crimes against humanity.



We have seen unthinkable atrocities committed by the U.S., Hamas, Israel, Afghanistan, and the Taliban.



I asked @SecBlinken where people are supposed to go for justice. pic.twitter.com/tUtxW5cIow — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) June 7, 2021

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Minnesota eyaleti milletvekilini kurbanla celladı eşitlediği gerekçesiyle eleştiren Hamas, Filistinlilerin haklarına verdiği desteği ise övdü.

Mayıs ayında Batı Kudüs'e roket atarak İsrail'le başlattığı savaşı ateşkese bağlayan Hamas'ın Uluslararası Sözcüsü Besim Naim, Ilhan Omar'ın yorumunu 'tuhaf' diye nitelediği açıklamada şunları söyledi:

"Filistin halkının direnişi, İsrail'in Filistin'deki suçları ve ABD'nin Afganistan'daki saldırganlığına eşit düzeyde muamele ederek kurban ile celladı eşitliyor."

Tüm dünyada ezilenlerin, özellikle de Filistinlilerin hakları ve adalete kavuşmalarını destekleyen Omar'ın adaletin ve uluslararası hukukun temel normlarıyla çelişen böylesine haksız bir kıyaslama yapması kabul edilemez."

"Omar dahil Filistinli haklarının tüm savunucuları, durumla ilgili doğru düzgün ve isabetli bir betimleme getirmelidir."

Hamas: It’s ‘unacceptable’ that Ilhan Omar equated us with Israel https://t.co/NhjVPpEwxB — The Times of Israel (@TimesofIsrael) June 13, 2021

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu oturumunda Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a ABD ve İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yetki alanını neden tanımadığına ilişkin sorular soran kadın vekil, 7 Haziran'da paylaştığı videolu tweette "İnsanlığa karşı işlenen suçların tüm kurbanları için aynı düzeyde hesap verirlik ve adalet sağlamalıyız. ABD, Hamas, İsrail, Afganistan ve Taliban'ın akıl almaz zulümler işlediğini gördük. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e insanların adalet için nereye gitmesi gerektiğini sordum" demişti.

Demokrat Parti'deki Yahudi vekiller tarafından terör örgütlerine 'kılıf uydurmakla' suçlanıp izahat getirmeye çağrılmasına 'İslamofobiklik' tepkisini gösteren Omar, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e süregiden UCM soruşturmalarını sordum. Netleştirelim: Sohbet, UCM'deki dosyalarla ilgili belli bazı olaylara dair hesap verebilirlik hakkındaydı, Hamas, Taliban, ABD, İsrail arasında ahlaki kıyaslama sözkonusu değildi" vurgusu yaparak ekledi:

"Hiçbir şekilde terör örgütlerini tam teşekküllü yargı sistemleri olan demokratik ülkelerle eşitlemedim."

Omar, bu açıklamasını tweetlemedi.