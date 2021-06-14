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    Naftali Bennett

    Dünya liderlerinden İsrail’in yeni Başbakanı Bennett’e tebrik

    © AFP 2021 / GIL COHEN-MAGEN
    Ortadoğu
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    İsrail’de koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ve 12 yıllık Benyamin Netanyahu dönemi resmen sona ermesinin ardından İsrail’de kurulan yeni hükümete dünya liderlerinden tebrik mesajları geldi.  

    İsrail’de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alması ile 12 yıllık Benyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi. İsrail’in yeni Başbakanı olan Bennett’e dünya liderlerinden tebrik mesajları geldi.

    ABD Başkanı Joe Biden, Başbakan Bennett'i tebrik ederek, onunla çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti. Biden, “Amerikan halkı adına, Başbakan Naftali Bennett'i, Alternatif Başbakan ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i ve yeni İsrail kabinesinin tüm üyelerini tebrik ediyorum. Uluslarımız arasındaki yakın ve kalıcı ilişkinin tüm yönlerini güçlendirmek için Başbakan Bennett ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

    People celebrate after Israel's parliament voted in a new coalition government, ending Benjamin Netanyahu's
    © REUTERS / CORINNA KERN
    İsrailliler Netanyahu döneminin sonunu kutladı

    'İsrail'in ABD'den daha iyi bir dostu yok'

    İsrail'in ABD'den daha iyi bir dostu olmadığını ifade eden Biden, “Halkımızı birleştiren bağ, ortak değerlerimizin ve onlarca yıllık yakın işbirliğimizin kanıtıdır. Ortaklığımızı güçlendirmeye devam ederken, Birleşik Devletler İsrail'in güvenliğine verdiği desteğe tereddütsüz şekilde devam ediyor. Yönetimim, İsrailliler, Filistinliler ve daha geniş bölgedeki insanlar için güvenlik, istikrar ve barışı ilerletmek için yeni İsrail hükümetiyle birlikte çalışmaya tamamen kararlıdır” dedi.

    Biden’ın tebrik mesajının ardından Bennett’e sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden’a teşekkür ederek, “Teşekkürler Sayın Başkan! Uluslarımız arasındaki bağları güçlendirmek için sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.

    Merkel'den Bennett’e tebrik

    Federal Enformasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Benett'i tebrik ettiği aktarılarak, “Başarılı bir hükümetin kurulması ve İsrail Devleti Başbakanı olarak seçilmeniz için size en iyi tebriklerimi gönderiyorum. Almanya, İsrail'in Ortadoğu'da güvenliğini ve barışını sağlamak için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Almanya ve İsrail, ilişkilerini derinleştirmek istediğimiz eşsiz bir dostluğu paylaşıyor. Bunu akılda tutarak, sizinle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Size ve İsrail vatandaşlarına önümüzdeki görevlerle başa çıkmada güç, uyum ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verildi.

    Netanyahu
    © AA
    İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla Netanyahu dönemi sona erdi

    Kurz: Seninle çalışmayı dört gözle bekliyorum

    Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Başbakan Naftali Bennett'i, Alternatif Başbakan Yair Lapid'i hükümeti kurdukları için tebrik ederim. Seninle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Avusturya, Yahudi ve demokratik bir devlet olan İsrail’e bağlıdır ve yanında olmaya devam edecektir” dedi.

    İngiltere’den bölgede barışı sağlamak için birlikte çalışma vurgusu

    İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bennett ve Lapid'i kurdukları yeni hükümet için tebrik ederek, İngiltere ve İsrail arasında güvenlik, ticaret ve iklim değişikliği konularında işbirliğinin devamı ve bölgede barışı sağlamaya yönelik ortak çabaları sürdürmeyi dört gözle beklediğini açıkladı.

                                            

    Etiketler:
    Seçim, İsrail, Naftali Bennett, Benyamin Netanyahu
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