Putin'den İsrail’in yeni başbakanı Bennett'e tebrik: Yapıcı işbirliğinin gelişmesini umuyorum

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Bennett’e gönderdiği tebrik telgrafında “Rusya-İsrail ilişkileri geleneksel olarak dostane bir nitelik taşıyor. Hükümetin başında icra edeceğiniz görevinizin ikili yapıcı işbirliğinin tüm alanlarda daha da gelişmesine katkıda bulunmasını umuyorum. Kuşkusuz bu, halklarımızın temel çıkarlarını karşılamakla birlikte, Ortadoğu’da barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi konusu ile bağdaşıyor” ifadelerini kullandı.

Putin, Bennett’e görevinde başarılar diledi.