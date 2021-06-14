Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 150’den fazla ceset tespit edildi

Yemen açıklarında, Afrikalı göçmenleri taşıyan bir teknenin batmasının ardından 150’den fazla cesedin tespit edildiği belirtildi.

Al Hadath televizyonunun aktardığına göre, Afrikalı kaçak göçmenleri taşıyan tekne Yemen’in El-Ara Burnu yönünde hareket ederken kıyı yakınlarında bir balıkçı gemisine çarparak alabora oldu.

Yemen’in Al-Ayyam gazetesi, toplamda teknede yaklaşık 400 kişinin bulunduğunu bildirdi.