Putin: Suriye’deki askerlerimiz, ABD kontrolündeki militanları yakaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de ABD kontrolündeki El-Tanf bölgesinden olan ve Rus üslere saldırı planlayan militanların yakalandığını belirtti.

Putin, NBC televizyonuna açıklamasında, Suriye’de ABD’nin kontrolündeki El-Tanf bölgesinde barındırılan militanların, 'Rus askeri tesislere yönelik belirli görevi' yerine getirme amacıyla Suriye ordusu kontrolündeki bölgeye sızdığını ancak Rus askerler tarafından yakalandığını anlattı.

Rus lider, insani yardım geçişleriyle ilgili soruya, İdlib bölgesindeki çetelerin halen insanları soyduğunu, öldürdüğünü ve tecavüz ettiği belirterek, “Ve onlara hiçbir şey olmuyor” ifadesini kullandı.

Daha önce Rus askerlerin, İdlib bölgesinde Hayat Tahrir eş-Şam liderini taşıyan bir aracı imha ettiği bildirilmişti.