Birleşik Arap Emirlikleri, yeni İsrail hükümetini tebrik etti

BAE Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "BAE, yeni İsrail hükümetinin kurulmasından ötürü Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'i tebrik ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi: "Bölgesel barışı ilerletmek, hoşgörü ve birlikte yaşamayı güçlendirmek, teknoloji, ticaret ve yatırımda yeni bir iş birliği çağına başlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

BAE, İsrail'de yeni hükümetin kurulmasından ötürü tebrik mesajı yayımlayan ilk Arap ülkesi oldu.

We look forward to working together to advance regional peace, strengthen tolerance and coexistence, and embark upon a new era of cooperation in technology, trade, and investment. — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) June 14, 2021

İsrail'de Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

Lapid-Bennett koalisyonunun güvenoyu almasıyla Netanyahu, 12 yıldır oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

BAE ile İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.