İsrail'de kapalı alanlarda da maske zorunluluğu kalktı

Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülkeler arasında yer alan İsrail'de Kovid-19 salgını sonrası normale dönüş sürecinde yeni bir adım atıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda bugünden itibaren bazı istisnalar dışında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı olmayanların sağlık kuruluşlarında, karantinaya giden kişilerin yolda ve uçak içindeki yolcuların maske takma zorunluluğunun uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Israel told its citizens they could stop wearing masks indoors on Tuesday, ending one of its last main restrictions as new COVID-19 infections continued to wane even as vaccinations tapered off after a record rollout. https://t.co/Ib2F7UYEEW — Reuters Health (@Reuters_Health) June 15, 2021

Açık alanlarda maske zorunluluğu 19 Nisan'da kaldırılmıştı

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip İsrail'de bugüne kadar 5 milyon 480 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 145 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede Ocak 2021'de 84 bini aşan aktif vaka sayısı aşılama sayesinde 216'ya düşerken, günlük vakalar da çoğunluğu yurt dışından dönenler olmak üzere 20'nin altına düşmüş durumda.