Rusya: İdlib'de militanlar 'kimyasal saldırı' mizanseni için hazırlık yapıyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib bölgesindeki militanların, Şam'ı sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için provokasyon hazırlığı yaptığını bildirdi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde meydana gelen gelişmeleri değerlendirdi.

Kulit, bugünkü basın toplantısında, "Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) terör örgütü militanlarının, İdlib bölgesinin güneyinde kimyasal maddelerin kullanılacağı bir provokasyon hazırlığı yaptığı yönünde bilgi alındı" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki kaynakların, militanlarınörgütü temsilcilerinin eşliğinde bir araçla Ariha kenti yakınlarına, klor gazı olduğu tahmin edilen kimyasal madde dolu 4 hazne getirdiğini bildirdiği aktarıldı.

Rus yetkili, "Böylelikle, elimizdeki bilgiye göre militanlar, daha sonra Suriye hükümet güçlerini sivillere karşı zehirli madde kullanmakla suçlamak amacıyla ‘kimyasal saldırı’ mizansenini hayata geçirmeyi planlıyor" diye konuştu.