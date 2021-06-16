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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu 'suç-bakanı' yazılı tişörtler giymiş halde protesto edenler

    Başbakanlık konutunu boşaltmak bir yana ağırlama için kullanan Netanyahu'ya '27 Haziran'a dek terk et' ültimatomu

    © REUTERS / Amir Cohen
    Ortadoğu
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    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202106161044747839-basbakanlik-konutunu-bosaltmak-bir-yana-agirlama-icin-kullanan-netanyahuya-27-hazirana-dek-terk-et/

    İktidarı kaybeden Netanyahu, boşaltması gereken başbakanlık konutunda ABD'nin eski BM Temsilcisi Haley'i ağırlamasının görüntülerini paylaştı. İsrail'in görevdeyken yolsuzluktan yargılanan ilk başbakanına yönelik protestoların başını çeken 'Suç Başbakanı' grubu, 27 Haziran'da dek çıkmazsa Yüksek Mahkeme'ye gideceğine dair Netanyahu'ya rest çekti

    İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı Benyamin Netanyahu, 12 yıl sonra ilk kez başbakanlık koltuğunun altından çekilmesini hazmetmekte zorlanıyor. 2 yılda 4. erken seçim sonrası Aşırı sağcı Naftali Bennett ile merkez solcu Yair Lapis'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı 8 partili koalisyon hükümetinin pazar günü meclisten (Knesset) güvenoyu almasıyla iktidardan giden Netanyahu, oylamanın ardından artık kendisine ait olmayan başbakana ayrılan sandalyeye oturarak ilk işareti vermişti. Mecliste muhalefete ayrılan bölüme geçmesi için uyarılan Netanyahu'nun henüz başbakanlık konutunu boşaltma adımı atmaması da dikkat çekti. 

    Son yıllarda sık sık protesto gösterileri düzenlemesinden ötürü önü 'muhaliflerin Bastille'ine' dönen Batı Kudüs'teki Balfour Caddesi'ndeki resmi başbakanlık konutunda Netanyahu, eşi Sarah ve oğlu Yair ikamet etmeye devam ediyor. Sağcı lider, başbakanlık konutunu terk etmek bir yana ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley ile İsrail İçin Birleşmiş Hıristiyanlar (CUFI) Başkanı John Hagee'yi burada ağırlamasının görüntülerini paylaştı.

    Fotoğraf, muhalefet başkanının neden başbakanlık konutunu yabancı devlet yetkililerini ağırlamak için kullanmaya devam ettiği sorusu eşliğinde büyük tepkiye yol açtı.

    Üstüne üstlük Haley, Netanyahu'ya başbakan diye hitap ettiği tweet atıp "Başbakan Netanyahu ile vakit geçirmeye her daim değer biçilemez. Onun İsrail güvenliği ve refahına katkıları tarihi boyuttadır. Daha son sözünü söylemedi" dedi.

    Netanyahu ile ailesi başbakanlık konutuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı, ancak İsrail yasaları, masraflarını hükümetin kamu parasından karşıladığı resmi evi terk etmesini gerektiriyor. Aylardır Bastille protestolarının başını çeken 'Suç Başbakanı' grubu, devreye girerek, Başbakanlık Hukuk Müşaviri Şlomit Barnea'ya mektup gönderdi.

    “Seçimi kaybeden bir sanığın konutta kendisini güçlendirmesine, konutu seçilmiş hükümetle savaştığı özel işleri için bir tesise dönüştürmesine izin vermeyeceğiz” denilen mektupta, “12 yıllık yabancılaşma ve kopukluktan sonra Netanyahu ailesinin, başbakanlık konutunun bir kamu kaynağı olduğunu anlamasının ve doğru düzgün demokrasilerdeki gibi kısa sürede binayı kibarca boşaltmasının zamanı geldi” ültimatomu verildi.

    Netanyahular'dan resmi konutu iki hafta içinde terk edecekleri tarihi açıklamalarını talep eden mektupta 27 Haziran'a dek terk etmemeleri halinde Yüksek Mahkeme'ye başvurma resti çekildi.

    Likud liderinin ilk başbakanlık dönemi 1999'da bittiğinde ailece konutu boşaltmalarının 6 hafta aldığına dikkat çeken 'Suç Başbakanı', muhalefet başkanının pazartesi günü Haley ve Hagee'yi ağırlaması göz önüne alındığında bu kez özel bir aciliyet olduğunu belirtti.

    Kanal 12 ise Netanyahuların başbakanlık konutunda en az birkaç hafta ve muhtemelen bir ay boyunca kalmalarının beklendiğini duyurdu.

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