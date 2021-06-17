Eski İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn'den Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına tepki

İngiltere'de İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları konusunda ülkenin yeni Başbakanı Naftali Bennett'e tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Corbyn, "(Söz konusu saldırılar) Naftali Bennett'in görevine müzakereyle değil, şiddetle başlamak için yaptığı utanç verici bir hamle. Gazze'de son zamanlarda yaşanan şiddet olaylarının ardından binlerce insan perişan oldu, enkazlar arasında yaşıyor. Bombardıman derhal durdurulmalı" ifadelerini kullandı.

Disgraceful move by Naftali Bennett to commence his term with violence and not negotiation. Thousands of people have been left devastated, living among rubble following the recent spate of violence on Gaza. The bombing must immediately cease. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 16, 2021

Dün İsrail'e ait savaş uçakları, geçen ay yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de iki noktaya hava saldırısı düzenlemişti.