İsrail savaş uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir hedefi bombaladı.

İsrail'in vurduğu hedefle ilgili henüz bilgi edinilemezken, İsrail ordusu Gazze'de Hamas'a ait roket fırlatma sahasının da yer aldığı 'askeri yerleşkelerin' vurulduğunu açıkladı.

In response to arson balloons launched from Gaza into Israel, we struck military compounds and a rocket launch site belonging to Hamas in Gaza.



The IDF has increased its readiness for various scenarios & will continue to strike Hamas terror targets in Gaza. pic.twitter.com/awnCMTcSD9 — Israel Defense Forces (@IDF) June 17, 2021

İlerleyen dakikalarda İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, ülkenin güneyinde siren seslerinin duyulduğu belirtildi.

🚨 Sirens sounding in southern Israel 🚨 — Israel Defense Forces (@IDF) June 17, 2021

​Hamas, İsrail'in Gazze saldırısı sonrası karşılık verme tehdidinde bulundu

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in direniş mevzilerini bombalaması, asker ve komutanlarının Kudüs'ün Kılıcı operasyonu nedeniyle kötü durumda olan morallerini düzeltmek için yeni hükümetin yaptığı bir şovdur" ifadesini kullandı.

Berhum, "İsrail'in Filistin halkını ve direnişi hedef alan herhangi bir ahmaklığına karşılık vereceklerini" belirtti.

İsrail ordusundan saldırı açıklaması

Öte yandan İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gazze ve Han Yunus kentlerine düzenlenen saldırıların, İsrail tarafına gönderilmeye devam eden yanan balonlar nedeniyle gerçekleştirildiği" kaydedildi.

Açıklamada, ordunun, Gazze Şeridi'nde olanlardan sorumlu olduğu ifade edilen Hamas'ın askeri yapılarını hedef almaya devam edeceği aktarıldı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi ve Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait mevzilere hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail uçakları ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki tarım arazilerini de hedef almıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapmadı.