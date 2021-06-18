İsrail ve Filistin arasında koronavirüs aşısı değiş tokuşu

Nüfusunun yarısından fazlasını aşılayan ve Filistin'in aşıya erişimi için yeterince çaba göstermemekle eleştirilen İsrail kullanım süresi dolmak üzere olan yaklaşık 1 milyon doz koronavirüs aşısı yollayacak. Karşılığında Filistin yönetimi de ileriki aylarda Pfizer'ın kendisine yollayacağı aşıları İsrail'e verecek.

İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett ve savunma- sağlık bakanlıklarının ortak açıklamasına göre Filistin yönetimi ile koronavirüs aşısı için imzalar atıldı.

Anlaşma doğrultusunda kullanım süresi dolmasına az kalan yaklaşık 1.2 milyon doz BioNTech- Pfizer aşısı Filistin'e yollanacak. Açıklamaya göre dozlar İsrail'in halihazırdaki stoku ihtiyaçları karşıladığı için gönderiliyor. Gönderim tarihi ise henüz belli değil.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bir kaynak da anlaşmayı doğruladı ve Filistin'e ağustos ya da eylül ayında Pfizer- BioNTech aşılarının ulaşmasının beklendiğini söyledi. İsrail açıklamasına göre ise eylülde ya da ekimde gelecek dozlar İsrail'e aktarılabilir.

Israel today agreed a deal to transfer 1.2 million doses of the Pfizer vaccine to the Palestinian Authority. We will continue to find effective ways to cooperate for the benefit of people in the region. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 18, 2021

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