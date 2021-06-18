İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu Antalya'da kullandı.

Zarif, Antalya Diplomasi Forumu için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun resmi daveti üzerine Türkiye'ye gelmişti.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidilen 83 milyon nüfusa sahip İran'da 59 milyon 310 bin 307 seçmen oyunu kullanabilecek.

İran Dışişleri Bakanı Zarif oyunu Antalya'da kullandı https://t.co/KMO7he4abi pic.twitter.com/btXszS33UH — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 18, 2021

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Seçim sonuçlarına ilişkin ilk verilerin gece saatlerinde gelmesi, yarın da resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.