Ahmedinejad: Nükleer anlaşmayı canlandırmak neredeyse imkansız

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı canlandırmanın zor ve neredeyse imkansız bir görev olduğunu söyledi.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Viyana'da devam eden, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) dönmeye yönelik müzakereleri değerlendirdi.

Sputnik'e konuşan Ahmedinejad, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı, kusurlu bir anlaşma, içinde birçok noksan var. Nükleer anlaşmayı canlandırmak çok zor bir görev ve bence imkansız" ifadelerini kullandı.

"Nükleer anlaşmanın başarısız olmasının nedeni, anlaşmada yer alan uluslararası normlara ve temel haklara uyulmamasıydı" diyen Ahmedinejad, şöyle devam etti: "Bu tek taraflı ve adil olmayan bir anlaşma. Bu anlaşmanın temelinde, tarafların çıkarları ve sorumlulukları arasında bir denge yok ve bu, anlaşmazlıkları çözmek için net bir mekanizma değil, İran’a karşı olan tek taraflı bir mekanizma."

'ABD ile sorunlar adalet, saygı ve uluslararası kurallar temelinde çözümlenmeli'

İran nükleer anlaşmasıyla ilgili yeni görüşmelerin, İran’ın hakları dikkate alınarak yeni koşullarda yapılması gerektiğini söyleyen Ahmedinejad, "Görüşmeler, adalet, İran halkının ve anlaşma taraflarının haklarına saygı ve birbirlerinin iç işlerine karışmama ilkesi temelinde yeni formatta yapılacaksa o zaman nükleer anlaşmanın canlandırılması mümkün olur. Ama işlerin şu an nasıl gittiğini düşünürsek özel bir şey olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Dünyanın fırsatlar dolu olduğunu söyleyen Ahmedinejad, ABD’nin üstünlük kurma politikasına rağmen birçok ülkenin iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, "ABD ile sorunların bir kenara atılması gerektiğini söylemiyorum. Çözüme kavuşturulması gerekiyor, ama tek taraflı, zayıf taraf konumundan değil sadece ve sadece adalet, saygı ve uluslararası kurallar çerçevesi içinde yapılması gerekiyor" diye konuştu.