Libya Ulusal Ordusu, Cezayir sınırını kapalı askeri bölge ilan etti

General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA), ülkenin güneyinde Cezayir ile sınır hattında bulunan bölgeyi 'kapalı askeri bölge' ilan ettiği bildirildi.

LNA'dan yapılan açıklamaya göre askeri kapalı bölge ilanı, Hafter'e bağlı güçlerin kendi ifadelerine göre 'ülkenin güneyindeki tekfirci terörist unsurlara karşı' sözde askeri operasyon başlattıklarını duyurduktan iki gün sonra gerçekleşti.

Sputnik'e konuşan bir kaynak, LNA'nın sınırdaki üç kapıdan birini kontrol ettiğini, bu noktanın ülkenin güneybatısındaki Gat şehri yakınında bulunduğunu söyledi. Libya'da yayın yapan özel internet haber sitesi Ean Libya, Hafter güçlerinin güneydeki İseyyin sınır kapısını kontrolleri altına aldığını duyurdu.

Cezayir makamları, Libya'daki güvenlik zafiyeti sebebiyle, sınırdan terörist silahlı unsurların sızma tehlikesini dikkate alarak Mayıs 2014'ten bu yana iki ülke arasındaki sınır kapısını kapalı tutuyor.