İran Buşehr nükleer santralini geçici olarak kapattı

İran devlet televizyonu İran'ın Buşehr nükleer santralinin teknik bakım nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Reuters'a göre devlet televizyonuna konuşan bir yetkili, "Birkaç gün sürecek olan teknik bakım nedeniyle geçici olarak kapatıldı" ifadelerini kullandı.