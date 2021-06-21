Rus askerleri Suriye'de ABD konvoyunun geçişine izin vermedi

Ruskaya Vesna gazetesinin aktardığına göre, Suriye’nin kuzeydoğusunda görev yapan Rus askerleri Haseke vilayetine bağlı Til Temir yakınlarındaki M4 karayolu üzerinde ilerlemeye çalışan ABD konvoyunun geçişine izin vermedi.

Gazeteye göre, dört adet MaxxPro ve Oshkosh M-ATV zırhlı araçtan oluşan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait konvoy, Rus askerleri tarafından engellendi.

Rus tarafını önceden bilgilendirmeden bölgeye doğru hareket eden konvoy, geçişine izin verilmeyince geri dönmek zorunda kaldı.