Yeni İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'den ilk basın toplantısı: Dış politika nükleer anlaşmadan ibaret olmayacak

Batı karşıtı cepheden olan ve ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Reisi, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi. Aşırı muhafazakar yargıç, hükümetinin yürüteceği diplomasinin nükleer anlaşmanın canlandırılmasıyla ilgili devam eden müzakerelerle sınırlı olmayacağını, tüm dünyayla etkileşime gireceklerini açıkladı

İran Cumhurbaşkanı seçilen aşırı muhafazakar kanattan İbrahim Reisi, dış politikanın 2015 tarihli nükleer anlaşmadan ibaret olmayacağını, tüm dünyayla etkileşim halinde olacaklarını söyledi.

Yargı Erki Başkanı ve en kıdemli yargıç konumunda olup ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Reisi, seçilmesinin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında, kendi hükümetinin yabancı ülkelerle diplomasi yürütmeye devam edeceğini, bu yaklaşımın nükleer anlaşmanın canlandırılmasıyla ilgili devam eden müzakerelerle sınırlı olmayacağını açıkladı.

"Dış politikamız nükleer anlaşmayla sınırlı olmayacak. Dünyayla etkileşim içinde olacağız. İran halkının çıkarlarını nükleer anlaşmaya bağlamayacağız" diyen Reisi, "Ülkemizin çıkarları garanti edilmezse nükleer anlaşma müzakere etme niyetinde değiliz" vurgusunu yaptı.

Eski Başkan Donald Trump'ın ABD'yi İran'la nükleer anlaşmanın tarafları arasından çıkarma kararını eleştirerek, üzerine getirdiği yaptırımların anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini belirten Reisi, Washington'ın anlaşmaya geri dönmesi ve uygulanabilmesi için ABD yaptırımlarının tümüyle kalkması gerektiğinin altını çizdi. Nükleer anlaşmanın fiilen geçersiz hale gelmesinin tek sorumlusunun ABD olmadığına, Trump'ın çekilmesinin ardından AB'nin de anlaşma uyarınca üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmediğine dikkat çekti.

Trump'ın yerine seçilen Joe Biden'ın yönetimi, nükleer anlaşmaya geri dönülse bile bazı yaptırımların yerinde kalabileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.

Reisi, ABD ile müttefiklerinin nükleer anlaşmayı değiştirip içine dahil etmeye çalıştığı İran'ın balistik füze programı için "Pazarlığa kapalı" ifadesini kullandı.