Gazze Şeridi'ndeki Pepsi fabrikası kapandı: Sahipleri İsrail'in kısıtlamalarından yakındı

Gazlı içecek üreticisi Pepsi'nin Gazze Şeridi'ndeki şişeleme tesisi, geçen ay İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar sırasında Tel Aviv yönetiminin sıkılaştırdığı ithalat kısıtlamalarının ardından bu hafta faaliyetine son verme kararı aldı.

Pepsi firmasının Gazze Şeridi'nde yer alan şişeleme tesisi, geçen ay yaşanan çatışmalarla birlikte artan ithalat kısıtlamalarını takiben bu hafta kepenk indirdi.

Şirket yetkilisi Hamam Yazici, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin Pepsi, 7UP ve Mirinda gibi ürünlerin üretimi için gereken karbondioksit gazı ve şurup da dahil olmak üzere hammadde ithalatına yönelik sıkı önlemler uygulamaya devam ettiğini söyledi.

Tel Aviv yönetimi, bugün Gazze'den ihracatın sınırlı bir şekilde yeniden başlatılmasına izin verdiklerini duyurmuştu.

'250 işçiyi evlerine göndermek zorunda kaldık'

Yazici, "Dün hammaddemiz tamamen bitti ve ne yazık ki fabrikayı kapatıp 250 işçiyi evlerine göndermek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı. Yetkili, çatışmalardan önce, tesisin gerekli malzemeleri ithal etmesine çoğu durumda izin verildiğini söyledi.

İsrailli yetkililerden, mevcut kısıtlamalara dair herhangi bir yorum yapılmadı.

Tesis, kuruluşunun 60'ıncı yıldönümünü kutlayacaktı

Pepsi Gazze'deki fabrikası, bölgede uzun yıllardan beri kesintisiz olarak faaliyet gösteriyordu. Yazici Meşrubat Şirketi, 1961'de Pepsi ürünlerinin üretim haklarını almıştı.

Gazze'deki tesisin sahipleri, kapanıştan önce 60'ıncı yıl dönümlerini kutlamayı planlıyordu.

Kapanma kararını duyurduğu basın toplantısında Yazıci, gözleri dolarak yaşananı 'felaket' olarak nitelendirdi ve "Üretime başlamamızın 60'ıncı yıldönümünü kutadığımız bu yıl olağanüstü olmalıydı. Şimdi bundan mahrum kaldık" dedi.

Sahipleri, yaklaşık 15 milyon dolar değerinde olan tesisin ürettiği ürünlerin dağıtımının Gazze ile sınırlı olduğunu belirtiyor. Batı Şeria'da, bölgeye ve Doğu Kudüs'e hizmet veren yaklaşık 30 milyon dolar değerinde başka bir şube faaliyet gösteriyor.

Analistler, İsrail'in kısıtlamaları sürdürdüğü takdirde diğer fabrikaların da kapanabileceğini söylüyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre imalat, Gazze'nin hizmet sektörünün hakim olduğu ekonomisinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.