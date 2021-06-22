İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi, atacağı ilk adımları anlattı

Yeni Cumhurbaşkanı Reisi, “Yolsuzluk ve rüçvetçilik, tüm bu sorunları hükümetim düzeltecek. Atacağımız ilk adımlar, tam istihdam yaratma ve konut sorunlarını çözme yönünde olacak. Bir dizi devlet kurumu, ülkenin en saygın vatandaşlarının katılımıyla farklı sektörlerde aktif yer almalı” ifadesini kullandı.

​ABD’nin İran nükleer anlaşmasının ihlalcisi, Avrupalıların da taahhütleri yerine getirme konusunda kötü icracı olduğunu söyleyen yeni Cumhurbaşkanı, “Amerikalılara tavsiyem, yükümlülüklerine geri dönmek ve onları yerine getirmek. Avrupalılar ise ABD’nin baskısı karşısında boyun eğmemeli, sadece üzerine aldıkları yükümlülükleri yerine getirsinler. İran halkı sadece Avrupalıların vaatlerini yerine getirmesini istiyor. İran halkı kendi haklarını korumak istiyor. Bu haklarımızı savunacağız” diye konuştu.

Viyana’daki görüşmelere katılan İran heyetinin, ilerlemenin elde edilmesi için gereken her şey yapacağını söyleyen Reisi, “İlgili raporlar aldım, ekibim bunları inceliyor. ABD, İran halkına karşı tüm sert yaptırımları iptal etmek zorundadır. Bu konuda ısrarcıyız ve önceki İran hükümeti gibi bunun için mücadele edeceğiz. Yaptırımların tam kaldırılması ve dürüstlük testi, hükümetimin dış politikasının dikkatinin merkezinde olacak” diye ekledi.