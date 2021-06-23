Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Suriye lideri Esad ile görüşmede Moskova’nın politikasını teyit etti

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, Suriye’deki devlet başkanlığı seçimlerini halkın mevcut ülke lideri Beşar Esad’ın politikasına güveni olarak gördüklerini ve ülke sorunlarının çözümü için bir an önce yeni hükümetin kurulmasını beklediklerini ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, bugün Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Borisov, "Son devlet başkanlığı seçimlerini, ülke halkının sizin politikanıza güveni olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni Suriye hükümetinin hemen işe koyulmasını bekliyoruz" diyen Rus yetkili, "Rusya'nın, Suriye’nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne ve Suriye halkının geleceğine kendisinin karar verme hakkına koşulsuz saygı gösterilmesi gerektiği yönündeki ilkeli tutumu biliyorsunuz" dedi.

Rusya’nın, barışçıl hayatın kurulması konusunda Suriye’ye yardımını sürdürmeye hazır olduğunu belirten Borisov, şöyle devam etti: "Hükümetler arası komisyonun eş başkanları arasında bugün gerçekleştirilen görüşme, hükümetler arası işbirliği alanındaki mevcut durumu ayrıntılı olarak değerlendirme ve bu işbirliğini farklı alanlarda da etkinleştirmenin yollarını belirleme fırsatını verdi."

Rusya Başbakan Yardımcısı, "Gelecek hükümetler arası anlaşma için hazırlık çalışmalarının son aşamasına geldik. Anlaşma, uzun vadede tüm ticari ve ekonomik işbirliğimizi düzenleyecek" diye konuştu.

Borisov, Rusya’nın Suriye’ye askeri ve insani yardımı sürdürmeye hazır olduğunu doğruladı.