Beyrut Limanı patlaması ile ilgili soruşturmada 7 kişi daha serbest bırakıldı

Lübnan yargısı, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlardan 7 kişinin daha serbest bırakılmasına karar verdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA yer alan haberde, Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını yürütmekle görevli yargıç Tarık el Bitar'ın, gözaltına alınan bazı kişileri salıverilmesi talebiyle başsavcılığa sevk ettiği belirtildi.

Yargıç Gassan el Huri'nin, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan üst düzey yetkililer hakkında gelen talebi reddettiği aktarılan haberde, "alt düzey görevliler olarak" tanıtılan 7 kişinin ise serbest kalmasına onay verildiği ifade edildi.

Lübnan yargısı, 15 Nisan'da da Beyrut patlamasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlardan 6 kişinin serbest bırakılmasına karar vermişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım 2020'de patlamayla ilgili 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.