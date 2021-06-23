Rusya: İdlib’deki militanlar kimyasal provokasyon hazırlığı yapıyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, “Hayat Tahrir eş-Şam terör grubu militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde zehirli maddeler ile provokasyon hazırlığı yaptığı yönünde bilgiler alındı” ifadesini kullandı.

Kulit, bugünkü basın toplantısında, “Kaynakların verdiği bilgiye göre, teröristler İdlib bölgesinin Atma yerleşimine, roketleri doldurmakta kullanmayı planladıkları zehirli madde taşıyan bir tanker ulaştırdı. Elimizdeki bilgiye göre, teröristler kendilerine insani örgüt diyen Beyaz Miğferler temsilcileri ile işbirliği içinde, Suriye hükümet güçlerini sivillere karşı zehirli madde kullanmakla suçlamak amacıyla kimyasal saldırı mizansenini gerçekleştirme niyetindeler” ifadesini kullandı.