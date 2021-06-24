İran'da yerli imkanlarla geliştirilen robotla ilk uzaktan ameliyat yapıldı

İran'da ameliyathaneden yaklaşık yedi kilometre uzaklıktaki bir tıp merkezinden kontrol edilen ve yerli olarak geliştirilen bir robot kullanılarak yapılan ilk uzaktan ameliyat başarıyla tamamlandı.

İran'da bilim ve teknolojiden sorumlu başkan yardımcısı Sorena Sattari'nin huzurunda, yerli olarak geliştirilen bir robot kullanılarak ilk uzaktan ameliyat gerçekleştirildi.

Tahran'daki Sina Hastanesi'ne yaklaşık yedi kilometre uzaklıktaki İran İleri Klinik Beceriler Eğitim Merkezi'ndeki doktorlar tarafından kullanılan uzaktan kumandalı bir cihazla gerçekleştirilen ameliyatta, bir köpeğe vazektomi operasyonu yapıldı.

Ameliyatla ilgili paylaşılan görüntülerde köpek, çevresindeki gözlemcilerle birlikte ameliyat masasında görülüyor.

امروز اولین عمل #جراحی_رباتیک از راه دور در ایران، با استفاده از ربات دانش بنیان جراح سینا انجام شد.



جراحی وازکتومی با استفاده از شبکه باند پهن اپراتور اول، بر روی یک سگ انجام شد تا گام جدی در أخذ تأییدیه های لازم برای جراحی روی انسان به این شکل برداشته بشه. pic.twitter.com/RkxFl5cxpR — Majid Hedayati Nasab (@mhn6712) June 23, 2021

​İran'ın 5G ağı kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda, kullanılan iki robotik kolu kontrol etmek ve yönlendirmek için kullanılan bir konsol ve cerrahın bir monitör yardımıyla işlemleri anlık olarak görebileceği bir monitör kullanıldı.

İran, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle yerli üretime hız vermiş durumda. IRINS Makran ileri gemisi ve 1200 mil uçuş yapabilen 'Gazze' adlı insansız hava aracı da dahil olmak üzere İran'da tasarlanmış ve inşa edilmiş çok sayıda askeri donanımın tanıtımını yaptı.