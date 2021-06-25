İsrail'de Delta varyantı: Kapalı mekanlarda yeniden maske zorunluluğu getirildi

İsrail'de hızlı yürütülen aşılama kapmanyası, ülkedeki vaka sayılarını azaltmıştı ve vatandaşlara maske serbestisi tanınmıştı.

Ancak, son dönemde ortaya çıkan Delta varyantı, hükümeti yeni önlemler almaya sevk etti.

Ülkede ilk olarak iki okulda Delta varyantı vakaları kısa sürede dört kattan fazla artarak 138'e ulaştı ve 12 ila 15 yaş arası çocukların aşılanması tavsiyesiyle birlikte önlemler de yeniden sıkılaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ev dışındaki tüm kapalı ortamlar için yeniden maske şartı getirildi. Bakanlık ayrıca, bu hafta sonu gerçekleştirilecek ŞGBTI 'Pride' etkinliğinden de özellikle bahsederek, büyük açık hava toplantılarında maske kullanımının altını çizdi.

İsrail'in 9.3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 55'i Pfizer-BioNTech aşısının her iki dozunu da aldı. Uygunluk geçen ay 12 ila 15 yaşındakilere uzatıldı, ancak bu yaş grubundaki katılım yetişkinlere göre daha düşük gerçekleşti.

İsrail'in salgınla müdahale koordinatörü Nachman Ash, nisanda yaptığı açıklamada İsrail'in nüfusunun yüzde 75'i koronavirüse yakalandıktan sonra aşılandığında veya doğal olarak bağışık olduğunda 'sürü bağışıklığına ulaşılacağını' söylemişti.

Ancak Delta varyantı vakalarındaki artış nedeniyle, bu oran 'en az yüzde 80'e' yükseltildi.

Sağlık bakanlığı, şu anda İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 65'inin aşılandığını veya koronavirüsten kurtulduğunu söyledi.