İran'ın dini lideri Hamaney koronavirüs aşısı oldu

Yaş sırasını bekleyerek bugün yerli aşı 'COVIRAN Bereket'in ilk dozunu yaptıran İran'ın dini lideri Hamaney, özellikle kendileri için milli bir gurur olan bu yerli aşıyı olmak istediğini ama ihtiyaç halinde yabancı aşılara da başvurulabileceğini söyledi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sabah saatlerinde 'COVIRAN Bereket' adlı yerli koronavirüs aşısının ilk dozunu oldu.

Hamaney, aşıyı geliştiren bilim insanlarına teşekkür ederek aşı olmak için sıranın kendisine gelmesini ve yerli aşıyı beklediğini söyledi: "Aylardır aşı olmam için bana baskı yapıyorlardı. Öncelikle ben yerli olmayan bir aşıyı olmayacağımı söylemiştim. Bu nedenle yerli aşıyı bekledim. Çünkü bu bizim için milli bir gururdur. Kendi ihtiyacımızı içeride karşılayabiliyorken neden ondan yararlanmayalım?"

İhtiyaç duyulması halinde yabancı koronavirüs aşılarından da istifade edebileceklerini belirten Hamaney, "Ancak kendi yerli koronavirüs aşımıza da hak ettiği değeri vermeliyiz" ifadesini kullandı.

83 yaşında olan Hamaney, koronavirüs aşısı olmak için sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirterek, "Bugünden itibaren 80 yaş üstü aşılanacak. Ben de sıramın gelmesini bekledim ve bugün koronavirüs aşısının ilk dozunu oldum" dedi.