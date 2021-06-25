BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'ye sınır ötesi yardımların sürdürülmesini istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'ye sınır ötesi insani yardım ulaştırılması mekanizmasının 12 ay daha uzatılması konusunda BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ortak bir tavır almaları çağrısında bulundu.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde toplanan Konsey üyelerine hitap eden Pedersen, "Sınır ötesi insani yardımın Suriye'ye erişiminin korunması ve genişletilmesi kesinlikle gereklidir. Hayat kurtarmak için geniş çaplı, sınır ötesi insani müdahalenin 12 ay daha uzatılması adına iş birliğiyle alacağınız kararlar son derece önemli olacak" dedi.

Birleşik bir pozisyon alarak 2254 sayılı Kararın uygulanmasıyla kapsamlı bir çözüme varılması gerektiğini belirten BM yetkilisi, 'Güvenin sadece sözle değil, eylemle pekiştirildiğini, tarafların iyi niyetle, koşulsuz, pratik ve gerçekçi adımlarla müzakerelere hazır olmaları gerektiğini' vurguladı.

18 Aralık 2015'te yayınlanan 2254 sayılı Karar, tüm tarafların sivil hedeflere yönelik saldırıları durdurmasını, BM aracılığıyla iki tarafın resmi müzakerelerde bir araya getirilmesini ve yine BM gözetiminde seçimlerin yapılarak siyasi geçişin sağlanmasını hedefliyor.