İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade: Nükleer anlaşma konusunda asıl karar vermesi gereken ABD

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, nükleer anlaşma konusunda ABD’nin karar vermesi gerektiğini belirterek, “Anlamaya ilişkin asıl kararı ABD’nin vermesi gerekiyor. Yaptırımları kaldırmalı ve kesin olarak anlaşmaya dönmeli” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran’ın hiçbir zaman nükleer anlaşmayı terk etmediğini ve bu nedenle anlaşmaya dönmek gibi bir kararın Tahran yönetimine ait olmadığını söyledi.

Hatipzade, ABD ve Fransa’nın nükleer anlaşmada nihai sonuç için İran’ın alacağı kararı bekleyecekleri yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadan ayrılmadığını belirtti. Hatipzade, nükleer anlaşma konusunda ABD’nin karar vermesi gerektiğini belirterek, “Anlaşmaya ilişkin asıl kararı ABD’nin vermesi gerekiyor. Yaptırımları kaldırmalı ve kesin olarak anlaşmaya dönmeli” dedi.

ABD’nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekildiğinde İran’ın kararını verdiğini belirten Hatipzade, “Viyana görüşmelerinde de birçok kez dile getirdiğimiz gibi anlaşmayı bozan taraf ABD oldu. ABD’nin anlaşmaya tam anlamıyla dönmesi halinde anlaşmadaki taahhütlerimizi biz de yerine getirmeye hazırız. ABD, yaptırımları müzakere aracı olarak kullanmayı bırakırsa bir sonuç elde edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Hatipzade ayrıca, “Bizim Viyana görüşmelerindeki duruşumuz değişmedi. Yaptırımların kaldırılması, ardından kaldırılan yaptırımların ekonomide etkisinin görülmesini istiyoruz. Biz de buna karşılık askıya aldığımız anlaşmadaki taahhütlerimize tekrar döneriz. Bu konuda asıl karar alması gereken karşı taraf” sözlerini kaydetti.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran ile nükleer anlaşmanın tam uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, 6 Nisan tarihinde başlamıştı.