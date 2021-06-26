Afrin'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay Valiliği, Suriye'nin Afrin kent merkezindeki Eşrefiye Mahallesi'nde saat 14.00 sıraları

Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek! pic.twitter.com/AbvLeWtejq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2021

​

nda bombalı aracın patladığını duyurdu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"26.06.2021 günü saat 14.00 sıralarında Afrin Merkez Eşrefiye Mahallesinde meydana gelen bombalı aracın patlaması neticesinde; 3 şahsın hayatını kaybettiği, 3 şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Afrin'de meydana gelen patlama ile ilgili basın açıklamasıhttps://t.co/wtMK1mPNAh pic.twitter.com/ayP9tRuBSC — T.C. Hatay Valiliği 😷Maske↔️Mesafe🧼Temizlik (@HatayValiligi) June 26, 2021

​

MSB'den açıklama

Saldırıya ilişkin bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) da geldi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek!" denildi.