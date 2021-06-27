Mısır'dan Irak'a 30 yıl sora ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak, Mısır ve Ürdün arasında düzenlenecek üçlü zirveye katılmak üzere gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’yi Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda karşıladı.

Mısır’dan Irak’a 30 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Sisi için Havalimanı'nda resmi tören düzenlendi.

Zirvede, üç ülke arasında ekonomik, ticaret ve yatırım alanında iş birliği meseleleri masaya yatırılacak.

Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi bu zirveyi 'Yeni Şam Projesi' olarak adlandırmıştı.

Öte yandan Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın da gün içinde Bağdat’a gelmesi bekleniyor. Bağdat’ta üçüncüsü yapılacak zirve daha önce sırasıyla Mısır ve Ürdün’de düzenlenmişti.