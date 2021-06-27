Kayıt
20:26 27 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami

    İran'dan ABD yaptırımlarına nispet yerli aşı: Devrim Muhafızları Komutanı 'Amerika'ya aşı verme vakti geldi' dedi

    © REUTERS / WANA
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (869)
    0 41
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104153/65/1041536537_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_beaf0cff540a28aca944115471de1126.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202106271044830496-irandan-abd-yaptirimlarina-nispet-yerli-asi-devrim-muhafizlari-komutani-amerikaya-asi-verme-vakti/

    ABD yaptırımları yüzünden Kovid tedavisine erişmesi engellenen İran, geliştirdiği çeşitli yerli aşılardan birini törenle tanıttı. Törende konuşan Devrim Muhafızları Başkomutanı Selami 'Amerikalılara yardım edip korona aşısı vermenin zamanı geldi" dedi.

    Aralık 2019'da başlayan koronavirüs pandemisinde ABD yaptırımları yüzünden Batı'dan ilaç, tedavi ve aşıya ulaşamayan İran, Rusya'nın Sputnik V aşısının yerli üretimine geçmenin yanısıra kendi yerli aşılarını da geliştiriyor. 

    Nura isimli yerli rekombinant aşının tanıtıldığı törene, İran Sağlık Bakanı Said Namaki ve diğer sağlık yetkililerinin yanısıra Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami de katıldı.

    Devrim Muhafızları Başkomutanı, törende yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarına karşılık, "Korona aşısını Amerikalılara vermenin zamanı geldi" vurgusunu yaptı.

    Bakiyetullah Üniversitesi Tıp Bilimleri Fakültesi'nin geliştirdiği Nura aşısının tanıtımında konuşan Selami, "Artık Amerikalıları aşılamanın ve eksiklikleri varsa onlara yardım etmeye hazır olduğumuzu duyurmanın zamanı geldi" dedi.

    'Bu aşıyı onurlu ve sevgili İran milletine ve hatta aşıyı kullanma imkanı olmayan diğer mazlum milletlere sunduklarını' dile getiren Başkomutan, ilkin 16 ay önce gündeme gelen yerli aşıları geliştirmelerini "Yüce Allah'ın bu koşullarda büyük İran milleti için yarattığı büyük bir zafer" olarak değerlendirdi.

    Selami, tehlike zamanlarında her zaman öncephede yer alan Devrim Muhafızlarının pandemide de savaş meydanında olduğu gibi tüm imkanlarını ve araçlarını koronavirüsle mücadeleye adadığını' vurguladı.

    Bakiyetullah Üniversitesi Tıp Bilimleri Fakültesi Dekanı Hasan Abulghasemi de "16 aylık çabalarımız nihayet Nura aşısıyla sonuç verdi. Son 5 aydır İran Gıda ve İlaç Dairesi'n,n gözetiminde fareler, tavşanlar, maymunlar üzerinde yaptığımız deneylerin sonuçları Sağlık Bakanlığına sunuldu" diyerek şöyle devam etti:

    "İlk klinik deney fazına bugün başlayan Nura, rekombinant bir aşıdır. Çok az yan etkisi vardır ve yüksek koruma sağlamaktadır. Birinc, ikinci, üçüncü faz klinik deneyleri tamamlar tamamlamaz bakanlıktan yerel kullanım yetkisi almayı bekliyoruz."

    "İlk etapta 1 milyon doz üretmeyi planladığımız Nura aşısı hızlı şekilde ayda 3 milyon doz üretim düzeyine çıkarmayı umuyoruz."

    İran devletinin sahibi olduğu Şifa ilaç şirketi tarafından geliştirilen, 13 Mart 2021'de 2/3. Faz klinik deneylerine başlanan ve 13 Haziran 2021'de acil kullanım yetkisi alan Kovİran Bereket aşısı, önceki gün dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e yapıldı. 

    Dün İran'ın Actoverco ilaç şirketi, Russya'nın Sputnik V aşısının yerli üretimine başlarken, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, İran'ın Ortadoğu'da Kovid-19 aşısı üreten ilk ülke olduğuna dikkat çekti.

    İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiye, salı günkü basın toplantısında "İran'ın son on yıllardaki en büyük başarılarından biri az sayıdaki ülkenin dahil olduğu koronavirüs aşısı üretenler kulübüne katılmasıdır" vurgusunu yaptı.

    Bugün resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Pastör Enstitüsü (PII) Başkanı  Dr. Alirıza Biglari, İran'ın yerli aşı üretiminin iç talebi karşılamakla kalmayıp aynı zamanda önde gelen aşı ihracatçılarından biri haline geleceğini, bunun İran için büyük başarı ve ulusal gurur kaynağı olacağını söyledi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (869)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da oluşturulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, İtalya-Avusturya maçını dev ekrandan takip etti.
    Roma'da dev ekranda İtalya-Avusturya maçı
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Kanal İstanbul'un güzergahı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet