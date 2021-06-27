İran'dan ABD yaptırımlarına nispet yerli aşı: Devrim Muhafızları Komutanı 'Amerika'ya aşı verme vakti geldi' dedi

Aralık 2019'da başlayan koronavirüs pandemisinde ABD yaptırımları yüzünden Batı'dan ilaç, tedavi ve aşıya ulaşamayan İran, Rusya'nın Sputnik V aşısının yerli üretimine geçmenin yanısıra kendi yerli aşılarını da geliştiriyor.

Nura isimli yerli rekombinant aşının tanıtıldığı törene, İran Sağlık Bakanı Said Namaki ve diğer sağlık yetkililerinin yanısıra Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami de katıldı.

Devrim Muhafızları Başkomutanı, törende yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarına karşılık, "Korona aşısını Amerikalılara vermenin zamanı geldi" vurgusunu yaptı.

Bakiyetullah Üniversitesi Tıp Bilimleri Fakültesi'nin geliştirdiği Nura aşısının tanıtımında konuşan Selami, "Artık Amerikalıları aşılamanın ve eksiklikleri varsa onlara yardım etmeye hazır olduğumuzu duyurmanın zamanı geldi" dedi.

'Bu aşıyı onurlu ve sevgili İran milletine ve hatta aşıyı kullanma imkanı olmayan diğer mazlum milletlere sunduklarını' dile getiren Başkomutan, ilkin 16 ay önce gündeme gelen yerli aşıları geliştirmelerini "Yüce Allah'ın bu koşullarda büyük İran milleti için yarattığı büyük bir zafer" olarak değerlendirdi.

Selami, tehlike zamanlarında her zaman öncephede yer alan Devrim Muhafızlarının pandemide de savaş meydanında olduğu gibi tüm imkanlarını ve araçlarını koronavirüsle mücadeleye adadığını' vurguladı.

Bakiyetullah Üniversitesi Tıp Bilimleri Fakültesi Dekanı Hasan Abulghasemi de "16 aylık çabalarımız nihayet Nura aşısıyla sonuç verdi. Son 5 aydır İran Gıda ve İlaç Dairesi'n,n gözetiminde fareler, tavşanlar, maymunlar üzerinde yaptığımız deneylerin sonuçları Sağlık Bakanlığına sunuldu" diyerek şöyle devam etti:

"İlk klinik deney fazına bugün başlayan Nura, rekombinant bir aşıdır. Çok az yan etkisi vardır ve yüksek koruma sağlamaktadır. Birinc, ikinci, üçüncü faz klinik deneyleri tamamlar tamamlamaz bakanlıktan yerel kullanım yetkisi almayı bekliyoruz."

"İlk etapta 1 milyon doz üretmeyi planladığımız Nura aşısı hızlı şekilde ayda 3 milyon doz üretim düzeyine çıkarmayı umuyoruz."

İran devletinin sahibi olduğu Şifa ilaç şirketi tarafından geliştirilen, 13 Mart 2021'de 2/3. Faz klinik deneylerine başlanan ve 13 Haziran 2021'de acil kullanım yetkisi alan Kovİran Bereket aşısı, önceki gün dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e yapıldı.

Dün İran'ın Actoverco ilaç şirketi, Russya'nın Sputnik V aşısının yerli üretimine başlarken, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, İran'ın Ortadoğu'da Kovid-19 aşısı üreten ilk ülke olduğuna dikkat çekti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiye, salı günkü basın toplantısında "İran'ın son on yıllardaki en büyük başarılarından biri az sayıdaki ülkenin dahil olduğu koronavirüs aşısı üretenler kulübüne katılmasıdır" vurgusunu yaptı.

Bugün resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Pastör Enstitüsü (PII) Başkanı Dr. Alirıza Biglari, İran'ın yerli aşı üretiminin iç talebi karşılamakla kalmayıp aynı zamanda önde gelen aşı ihracatçılarından biri haline geleceğini, bunun İran için büyük başarı ve ulusal gurur kaynağı olacağını söyledi.