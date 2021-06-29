Beyrut’taki eylemde Sputnik muhabirine saldırı

Filistin’in Lübnan Büyükelçiliği önünde Filistin lideri Mahmud Abbas’ı desteklemeye yönelik gerçekleştirilen mitingi takip eden Sputnik muhabiri Abed Al-Bai, Fetih hareketi destekçilerinin saldırısına uğradı.

Mitingin gerçekleştirildiği bölgede ayrıca Filistin özel servisi tarafından gözaltına alınan aktivist Nizar Bannat’ın ölümünü protesto eden bir grup da vardı.

Genç bir adamı döven grubu görüntüleyen muhabire, “Ne çekiyorsun?” diye sorulduğu duyuluyor ve video kesiliyor.

Al-Bai, “Saldırganlar kameramı almaya çalıştı, üzerine kapanmaya çalıştım. Başım ve gövdeme darbe aldım. Şimdi iyiyim. Gözüm ve kolum yaralandı” ifadelerini kullandı.

Al-Bai, çekime başlamadan evvel Fetih hareketinin temsilcisiyle konuşup kendini tanıttığını, olanları takip edeceğini belirttiğini ve buna karşı çıkılmadığını söyledi.