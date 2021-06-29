Suudi Arabistan ve ABD dışişleri bakanları 'İran'ın bölgedeki müdahalelerine karşı işbirliğini' görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İtalya'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile 'İran'ın bölgedeki müdahaleleri karşısında iki ülke arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini' değerlendirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Ferhan ve Blinken İtalya'nın tarihi Matera kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında bir araya geldi.

Haberde, görüşmede 'İran'ın bölgedeki yıkıcı müdahalesini durdurmak için iki ülke arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi' konusunun ele alındığı kaydedildi.

İki bakan ayrıca, İran başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel gelişmeleri görüştü.