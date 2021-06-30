Ürdün Dışişleri'nden İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına kınama

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yıkım ve tehcirin 'kabul edilemez olduğu ve kınandığı' ifade edilirken, İsrail'in bu yaptıklarının 'işgalci bir güç olarak uluslararası hukukun da ihlali anlamına geldiği' kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde hukuksuz ve yasalara aykırı şekilde Filistinlileri tehcire zorlama planı ile tüm provokasyon ve saldırıların durdurulması ve Kudüs'teki yasal, tarihi statükoya saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

İsrail polisi, sabah saatlerinde Silvan mahallesinin El-Bostan bölgesinde bir Filistinliye ait dükkanı 'imar izni' olmadığı gerekçesiyle yıkmıştı.

Yıkıma tepki gösteren Filistinlilere de plastik mermi, ses bombası ve gaz yaşartıcı gazla müdahale eden İsrail polisi, 6 kişiyi yaralamıştı.