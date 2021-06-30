Cezayir’in yeni başbakanı Eymen bin Abdurrahman oldu

Cezayir’de 24 Haziran’da başbakanlık görevinden istifa eden Abdelaziz Djerad’ın yerine Maliye Bakanı Eymen bin Abdurrahman getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Djerad’ın yerine Maliye Bakanı Eymen bin Abdurrahman'ın getirildiği aktarıldı.

🔴. Algerian Finance Minister Ayman Benabderrahmane has been selected as Prime Minister and is expected to lead reforms in the banking sector, financial reforms and economic development. https://t.co/wx4OUPrBJV — Soufiane.Dz.سفيان (@Solar_Soufiane) June 30, 2021

​OPEC üyesi Cezayir, ülke ekonomisinin ana gelir kaynağı olan petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki sert düşüş nedeni ile ekonomik olarak zor günler geçirirken, yeni hükümetin derin bir mali ve ekonomik krizle mücadele etmek zorunda kalması bekleniyor.

45 milyonluk Kuzey Afrika ülkesi, enerji dışı sektörü geliştirme girişimlerine rağmen, ekonomiyi petrol ve doğal gazdan bağımsız hale getirmeyi başaramadı.

Cezayir’de 24 Haziran’da Abdelaziz Djerad’ın başbakanlık görevinden istifa ettiği duyurulmuştu.