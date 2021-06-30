Bağdat’ta pazar yerinde patlama: En az 16 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki Meridi halk pazarında patlama meydana geldi.

​Pazarda bulunan bir tezgahın altına yerleştirilen patlayıcının patlamasını sonucu ilk belirlemelere göre en 16 kişi yaralandı.

Patlamanın pazarın yoğun saatte meydana gelmesi can kaybının artmasına neden olabileceği konusunda endişe duyuluyor.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri soruşturma başlattı.