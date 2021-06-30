'Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde yüzlerce çocuk tutuluyor'

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Ortadoğu Direktörü Fabrizio Carboni, Komite'nin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, son 10 yılın Suriyeliler için ciddi kayıplara sahne olduğunu ve bu kriz içerisinde ise en ciddi çocuk koruma sorununun ülkenin kuzeydoğusunda görüldüğünü aktardı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nı son 2 yılda 4 kez ziyaret ettiği bilgisini paylaşan Carboni, kamptan 12 yaşlarında yüzlerce çocuğun yetişkin cezaevlerine nakledildiğini kaydetti.

Bölgede 10 binlerce çocuğun kamplarda 'korkunç şartlar altında' sıkışıp kaldığını vurgulayan Carboni, hiçbir çocuğun böyle bir duruma maruz kalmaması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan Carboni, çocukları koruma sorununun Suriye'nin kuzeydoğusunda giderek derinleştiğine dikkati çekerek, "Bu kadar çok çocuğu dikenli tellerin arasında görmeye gerçekten alışamadım" ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok bölgesini ziyaret ettiğini ve Suriye'nin kuzeyindekine benzer bir durumla karşılaşmadığını belirten Carboni, yaklaşık 60 bin kişinin tutulduğu Hol Kampı'nda belirli bir yaşa erişen erkek çocukların ailelerinden koparılarak yetişkin cezaevlerine gönderildiği ve çoğu çocuğun da bunun korkusu ve şüphesiyle yaşadığı değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, ICRC'nin 2020'de Suriye genelindeki 36 tutuklu merkezini ziyaret ettiği bilgisi paylaşıldı.

Suriye-Irak sınırına yakın bir konumda olan El Hol Kampı, YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolünde bulunuyor.

Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tutumunu kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.