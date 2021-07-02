Gazze'de ateşkes delindi: İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'ye hava saldırı düzenlendiğini duyurdu

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail uçakları Gazze kentinin güneyinde Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladı.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada ise "uçakların Hamas'a ait silah üretim yerleşkesinin vurduğu" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırının Gazze'den gönderilen yanıcı balonlara karşılık düzenlendiği aktarıldı.

Hamas'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

מטוסי קרב תקפו הלילה אתר ייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס. הרכיבים שנתקפו שימשו את חמאס למחקר ופיתוח נשק.



התקיפה בוצעה בתגובה להפרחת בלוני התבערה לשטח ישראל.



צה"ל יגיב בתקיפות כנגד נסיונות טרור מרצועת עזה pic.twitter.com/dWDijVMOlg — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 1, 2021

​Daha önce medyada yer alan bazı haberlerde, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı düzenlendiği, ancak herhangi bir can kaybının olmadığı belirtilmişti.

IDF targeting a militant site in #Gaza City a short time ago. #Israel pic.twitter.com/JlHYrHjVbE — Joe Truzman (@Jtruzmah) July 1, 2021

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