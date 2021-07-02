ABD askerleri, Bagram Hava Üssü'nü tamamen boşalttı

İsmini vermek istemeyen üst düzey bir ABD'li yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada "Bütün Amerikan askerleri ve NATO kuvvetleri Bagram hava üssünü terk etti" dedi.

Almanya ve İtalya, Afganistan'da NATO bünyesinde bulunan askerlerinin çekilme sürecinin tamamlandığını duyurmuştu ve ABD de Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 50'den fazlasının tamamlandığını açıklamıştı.

Üssün Afgan kuvvetlerine teslim edildiği belirtilirken, Afganistan Savunma Bakanlığı'nın bir sözcüsü de, üssün Cumartesi günü düzenlenecek törenle resmi olarak hükümete teslim edileceğini söyledi.

Diğer iki ABD güvenlik yetkilisi ise, personelin çoğunluğunun 4 Temmuz'a kadar gitmiş olacağı, yalnızca elçiliği korumak için bir kuvvet bırakılacağını söyledi.

Yabancı güçleri kovmak ve ABD destekli hükümeti devirmek için savaşan Taliban, hükümetle görüşmelere başlasa da henüz ciddi bir ilerleme kaydedilmiş değil.

Taliban ise, ülkede devam eden çatışmalarda önemli bölgeleri ele geçirmeye devam ediyor.