İsrail, Filistin'e veremediği süresi dolmak üzere olan aşıları başka bir ülkeye vermeye çalışıyor

İsrail, Filistin'in süresi dolmakta olan Pfizer aşılarını reddetmesinin ardından başka bir ülke ile aşı takası için pazarlık yapıyor.

İsrail, Filistin'in kabul etmediği tarihi geçmiş Pfizer koronavirüs aşılarını başka bir ülkeye verebilmek için görüşmeler yapıyor.

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Başka bir ülkeyle önümüzdeki birkaç gün içinde sonuçlanacağını umduğum temaslarımız var" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, 'müzakerelerin baltalanması ihmali' nedeniyle pazarlıkların hangi ülkeyle yapıldığını söylemedi.

Nüfusunun yarısından fazlasını iki doz aşılayan İsrail, bu ayın sonuna kadar süresi dolacak yaklaşık 1.4 milyon doz Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısına sahip.

Hükümet, bunların yaklaşık 600 binini 12-15 yaş arası çocukları aşılamak için kullanmayı planlıyor, diğer 800 bin dozun ise belirsiz durumda.

İsrail, aşıların çöpe atılmaması nedeniyle onları başka bir ülke için planlanan bir teslimatla değiştirmeyi planlıyor.

Filistin yönetimi, İsrail ile varılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının son kullanma tarihilerinin dolacak olması nedeniyle teslimatı iptal etme kararı almıştı.