Mısır ve Güney Kıbrıs Savunma Bakanları Kahire'de bir araya geldi

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Zeki ve Petridis'in Kahire'deki görüşmede, askeri iş birliğinin yanı sıra ortak öneme sahip meseleler ile uluslararası ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdiğini aktardı.
«Η στρατηγική συνεργασία Αιγύπτου - Κύπρου είναι πολυσχιδής και στηρίζεται σε πολλούς τομείς»https://t.co/iiPWOp2dYW #Cyprus #Egypt— Brief (@briefcy) July 5, 2021
Abdulhafiz, görüşmede ayrıca iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında tecrübe alışverişinde bulunma konusunun ele alındığını ifade etti.
Petridis'in ise Mısır ordusuyla güçlü ilişkiler ve koordinasyondan duyduğu memnuniyetini aktardığı, gelecek süreçte tarafların çıkarları doğrultusunda iş birliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi isteğini ifade ettiği kaydedildi.
Görüşmede bazı üst düzey askeri yetkililerinin de hazır bulunduğu ifade edildi.
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