ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarında bir insansız hava aracı düşürüldü

Uzun süredir saldırıların hedefi olan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarında bir insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan büyükelçilik kompleksine bir kez daha saldırı girişimi olduğu bildirildi.

Reuters'a konuşan Iraklı güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, elçilik yakınlarında bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

Kaynaklar, İHA'nın elçilik kompleksine yaklaşamadığını kaydetti.

/تکمیلی/



🔹 کانال تلگرامی «صابرین نیوز» در خبری فوری با بیان اینکه حمله موشکی شدیدی به پایگاه سوم توحید در سفارت آمریکا انجام شده، گزارش داد: «سامانه سی‌آر.اِی.اِم در تلاش است حمله موشکی شدید به پایگاه سوم توحید را دفع کند».



🔗 https://t.co/FgQx24rFec pic.twitter.com/SQJvYkjVP0 — فارس بین‌الملل (@FarsNewsInt) July 5, 2021

​