Katar, Lübnan ordusuna bir yıl boyunca aylık 70 ton gıda yardımında bulunacak

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin bugün gerçekleştirdiği Lübnan ziyaretine ilişkin bilgi verildi.

Dışişleri Bakanı Al Sani'nin, Beyrut ziyareti sırasında, Lübnan ordusuna bir yıl boyunca aylık 70 ton gıda yardımında bulunulacağını duyurduğu aktarıldı.

Söz konusu yardımın, Katar'ın 'Lübnan'daki siyasi krizin çözümüne yönelik çabaları' kapsamında yapılacağına işaret edildi.

Haberde ayrıca, Dışişleri Bakanı Al Sani'nin, Lübnan'ın istikrarı için ülkedeki tüm taraflara 'ulusal çıkarları ön plana çıkararak yeni hükümeti kurma sürecini hızlandırmaları' çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Katar Devlet Güvenlik Birimi Başkanı Abdullah Muhammed el-Huleyfi ile akşam saatlerinde Lübnan'a ulaşan Dışişleri Bakanı Al Sani, Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, yeni hükümeti kurmakla görevli Saad el-Hariri ve Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile bir araya gelmişti.